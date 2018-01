L’Istituto Tecnico Archimede, che ormai da quasi vent’anni ha inserito progetti legati alla Robotica ed all’Intelligenza Artificiale come arricchimento delle propria Offerta Formativa, ha conseguito ottimi risultati in termini di abilità di progettazione in team dei propri studenti, trofei nazionali ed internazionali (4 titoli Nazionali e tre titoli Mondiali nella Robocup Junior, una Olimpiade di Infomatica Nazionale) coinvolgimento e correlazione con Università, enti di Ricerca come INFN, aziende come STM con cui sono stati progettati Robot basati sulle centraline di loro produzione (dal processore ST6 dei primi anni 2000 alla Nucleo di attuale produzione), aziende che programmano Robot per la cura dell’ Autismo Infantile (Behaviour Labs). Inoltre da anni l’Istituto organizza Corsi anche per scuole del primo ciclo, essendo diventato un riferimento tecnologico e didattico nel territorio per la divulgazione delle didattiche innovative, a cui si sono aggiunte iniziative di Coding e Making ( disegno e stampa 3D, anche con la collaborazione della Società 3D Store, uso di Laser Cut). Infatti sono state fondate due Reti di Scuole nel territorio: la Rete Ma.C.Ro. (Making – Coding _ Robotica) destinata al coinvolgimento e divulgazione delle Didattiche Innovative per docenti e alunni di scuole del primo ciclo nel territorio e la Rete Siciliana Robocup Junior Academy per le scuole secondarie di secondo grado della Regione allo scopo di organizzare le selzioni territoriali per alcune categorie di questa competizione, oltre a costituire un riferimento formativo per le scuole che vogliano accostarsi a queste attività. Infine, dal 2014 al 2018 si è organizzata la selezione Sud Italia-Isole per la manifestazione di Robotica e Scientifica First Lego League, di cui si disputerà la manifestazione sabato 27 gennaio prossimo dalle 9 alle 17 presso il PalaCatania di Corso Indipendenza.Il Presidente del Rotary Catania Duomo 150 , nel ringraziare l’I.T. Archimede per l’ospitalità, ha sottolineato l’importanza della Robotica e delle nuove Tecnologie nel sociale. La dirigente dell’ I.T. Archimede prof.ssa Daniela Vetri ha evidenziato l’impegno dell’Istituto nell’innovazione didattica e soprattutto nel coinvolgimento delle scuole del territorio anche a livello regionale, costituendo un Polo di riferimento sia per organizzazione di gare Robotiche (First Lego League, Robocup Junior) che per la formazione e l’orientamento anche di Istituti e docenti che intendano accostarsi per la prima volta a queste attività . Il Rotariano Dr. Nino Prestipino ha proposto iniziative di partecipazione collegate ad emittenti radiofoniche ed a un “Think tank” che coinvolga il maggior numero possibile di protagonisti, attori del settore tecnologico ed anche ascoltatori interessati a fornire un proprio contributo nel contesto della sempre maggiore pervasività delle nuove tecnologie come risorse occupazionali nel nostro territorio. Il docente Giovanni Muscato della Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Catania, Direttore del Corso di Sistemi Complessi ed Intelligenza Artificiale, ha evidenziato che i laureati in questo ambito trovano nel 100% dei casi occupazione immediata, spesso cooptati ancor prima del conseguimento del Titolo Accademico. La professoressa Romana Romano, già Dirigente Scolastica dell’ I.T. “Archimede” e che ha promosso con lungimiranza questa iniziativa già dai primi anni 2000, consentendo all’ Istituto di conseguire i primi successi nazionali ed internazionali, ha evidenziato anche la possibile etica nel rapporto fra esseri umani e macchine dotate di intelligenza artificiale e capaci di apprendere autonomamente. Infine il dottor Daniele Lombardo della Società Behaviour Labs ha illustrato le metodologie di uso di piccoli robot interattivi nella cura dell’Autismo infantile ma anche in prospettiva di patologie come la dislessia e l’Alzheimer, sfruttando le metodiche e gli algoritmi dell’ Intelligenza Artificiale.oltre presentare alcuni filmati che ne illustrano le attitudini e gli scopi didattici ed applicativi. Infine la Dirigente Scolastica, prof.ssa Vetri, ha invitato tutto l’uditorio all’evento di inaugurazione della Rete Regionale di Robotica e innovazione didattica che si svolgerà giorno 27 febbraio prossimo presso l’Istituto.