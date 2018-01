Dopo l’intervento, nei giorni scorsi, del primo cittadino, che ha sostenuto di non aver mai avuto alcun rapporto elettorale con i manifestanti, né di aver fatto alcuna promessa durante le elezioni del 2013, "solo intendimenti generici". ma soprattutto di non conoscere i leader della protesta Daniele Di Stefano e Aurora Distefano ( raggiunti da un avviso orale della Questura ), arriva la risposta dei manifestanti: “Il sindaco Enzo Bianco - dice Di Stefano - ci conosce benissimo, abbiamo fatto la campagna elettorale del 2013 a Librino per lui e nostra nipote è stata candidata nelle sue liste, si tratta di Vincenza Alessia Costanzo, candidata nella lista Primavera per Catania, dove ha preso 278 voti”.Un rapporto di forza, fatto di promesse e di case concesse, spesso, in piena campagna elettorale. “Io e mio marito – racconta Aurora De Luca – eravamo stati protagonisti, nel 2005, insieme a diversi residenti dei quartieri periferici, di una protesta simile con l’occupazione della Cattedrale. Il sindaco era Umberto Scapagnini e abbiamo lottato fino alla fine per far sentire la nostra voce, per gridare il nostro disagio.”“Siamo stati insieme al sindaco tante volte e in tanti posti, qui nel quartiere, con mia nipote e con persone vicinissime al primo cittadino, tutto testimoniato da numerose foto, le promesse erano sempre quelle – continua Aurora – l’apertura del San Marco, con la prospettiva di diversi posti di lavoro, la sistemazione del quartiere, quella delle piazze, gli ascensori fermi e guasti da fare ripartire, le case da ristrutturare e quelle da consegnare, la costruzione veloce di alloggi popolari per far fronte alle esigenze delle tante famiglie che vivono nei garage o negli uffici. Non eravamo i “turisti al Palazzo degli Elefanti” che scattano un selfie con il primo cittadino, ma qualcosa di più.”certo abbiamo inscenato una protesta eclatante perché si accendessero i riflettori sui quartieri da sempre abbandonati, ritenuti grandissimo bacino di voti, e le promesse vanno mantenute – continua Aurora De Luca – mettiamo a conoscenza la nostra gente di quello che è stato fatto anzi di quello che non è stato fatto, molti di noi sono gli elettori di questa amministrazione e siamo ridotti in Cattedrale ognuno con la sua storia, con i suoi bisogni, mamme e bimbi abbandonati che non sanno nemmeno in che ufficio recarsi, fantasmi, non ci stiamo.”venerdì scorso quando al tavolo non era presente ne il sindaco ne il Prefetto e i “disagiati” hanno lasciato il luogo dell’incontro.