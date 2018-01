Questo il link https://www.sacservice.it/chi-siamo/lavora-con-noi/ Come si ricorderà, la società precedentemente incaricata della selezione ricevette oltre 15.000 candidature per creare questo elenco/bacino di 300 addetti di riserva (200 per la sicurezza, 100 per l’assistenza) cui ricorrere per esigenze operative legate ai flussi del traffico passeggeri. Le prove pre-selettive, come documenta il calendario sul sito, cominceranno nella seconda settimana di febbraio. L’argomento sarà al centro di un incontro con la stampa programmato per venerdì 26 gennaio, ore 15.30, negli Uffici Direzionali di SAC. Interverranno Giuseppe Interdonato, Amministratore unico SAC Service, Daniela Baglieri, Presidente SAC, e l’avv. Alberto Giaconia, consulente legale dell’azienda. SAC Service, società interamente controllata da SAC, si occupa di fornire servizi essenziali alla gestione dell’Aeroporto di Catania come i controlli ai varchi di sicurezza, l’assistenza ai PRM, i parcheggi, la sala amica, l’imbarco veloce (fast track) e l’info-point agli arrivi. Info https://www.sacservice.it/