Il giudice della I sezione penale del tribunale, Maria Paola Cosentino, nel corso dell’ultima udienza ha emesso il dispositivo finale che ha riguardato 40 lavoratori, su 80 del numero complessivo degli imputati, accusati di aver usufruito di tre ore di straordinario ‘ordinario’ o ‘forfettizzato’ ricevendolo in busta paga, mentre in realtà – secondo l’accusa - sarebbero stati assenti dal luogo di lavoro.di rinunziare alla prescrizione. Un processo per loro sostanzialmente mai iniziato. All’avvio del procedimento le attenzioni si sono infatti subito rivolte per gli imputati i cui reati risalgono al 2011, ovvero periodo più recente. Per questi ultimi il processo non è ancora finito. Si tratta della restante parte di dipendenti a cui sono state mosse le contestazioni in relazione all’uso del badge, assenze ingiustificate durante l’orario di lavoro e attestazioni di presenze ritenute "taroccate". Nei loro confronti le accuse sono di presunta truffa.deposizione dell’investigatore della guardia di Finanza che aveva condotto le indagini. Il teste ha ripreso la lettura delle presenze dei lavoratori apposte nei calendari e la contestuale comparazione con le immagini registrate dalle telecamere situate all’ingresso dell’ente lirico Sangiorgi di via Sangiuliano e del teatro di piazza teatro ‘Massimo’. Nel corso della prossima udienza si procederà con i contro esami. Il procedimento è dunque in dirittura di arrivo.