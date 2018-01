La IV sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta dal giudice Michele Fichera, a latere Stefano Montoneri e Domenico Stilo, ha condannato a 8 anni di reclusione S. G., 62 anni, per pedofilia. L'imputato, assistito dall'avvocato Luigi Bellissima del foro di Catania, è accusato di aver abusato la prima volta a dicembre 2011 e la seconda volta a dicembre 2014 delle due nipotine che sarebbero state costrette a subire violenze a sfondo sessuale. La più piccola delle sorelle in un momento di sfogo racconta tutto alla madre. A quel punto anche la sorella maggiore si confida con il genitore e svela gli abusi subiti dallo zio. Dopo la denuncia parte l'inchiesta della Squadra Mobile sotto il coordinamento della pm Laura Garufi e del procuratore aggiunto Marisa Scavo. Partono una serie di intercettazioni che inchiodano l'imputato, che vive a Milano. Ad ottobre del 2015 l'uomo è stato arrestato: dal carcere e finito ai domiciliari, fino alla scarcerazione di quattro mesi fa con una serie di prescrizioni e divieti di avvicinamento alle minori. Nel processo si sono costituite come parti civili le due bimbe e la madre, assistiti dall'avvocato Daniele Napoli. Il Tribunale ha condannato l'imputato al risarcimento del danno ed ha fissato una provvisionale di 10 mila euro per la madre e di 20 mila euro ciascuno per le bimbe. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro il termine di 90 giorni. La difesa ha già annunciato ricorso in appello.