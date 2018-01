L’incontro, organizzato dall’Università di Catania, si pone nella scia di quanto stabilito dalla riforma degli Organismi di sicurezza, avvenuta nel 2007, che tra le varie innovazioni ha attribuito al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis) la promozione della cultura della sicurezza, attraverso un vero e proprio dialogo con il mondo della ricerca, delle imprese, delle università e, più in generale, con tutta la società civile.universitario, individuati nell’ambito delle classi disciplinari e dei corsi che mostrano maggiore attinenza con le tematiche, ormai estremamente diversificate, che riguardano la sicurezza nazionale: dalle scienze politiche all’ingegneria informatica, dalle scienze sociali e giuridiche alle materie economico-finanziarie.di formazione del Dis, Paolo Scotto di Castelbianco, cui seguiranno gli interventi dei professori Carlo Colloca, del dipartimento di Scienze politiche e sociali, Rosario Sapienza del dipartimento di Giurisprudenza, Giampaolo Bella del dipartimento di Matematica e Informatica. Tra i temi trattati durante gli interventi – moderati dal direttore del dipartimento di Giurisprudenza Roberto Pennisi - quello dei flussi migratori in relazione alla sicurezza nazionale e le nuove sfide della cybersecurity.L’intervento conclusivo sarà affidato al Direttore generale del Dis, prefetto Alessandro Pansa.