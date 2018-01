i quantitativi giornalieri dei conferimenti, determinandoli in appena 65 ton/giorno da ripartire tra tutte le ditte operanti. Tale quantitativo indicato dalla Sidra è assolutamente insufficiente a soddisfare il bisogno ambientale ed igienico-sanitario delle utenze titolari di fosse settiche, che, come noto, necessitano di periodiche manutenzioni ed allontanamento delle parti organiche dei liquami per il loro corretto funzionamento. Ciò tra l’altro in coerenza con le disposizioni del Testo Unico Ambientale che regola il settore di tutela delle acque dall’inquinamento e di salvaguardia dei corpi idrici recettori.fondamentale importanza sotto il profilo ambientale, per le ricadute gravissime per la salute pubblica, oltre alle inevitabili ricadute occupazionali e di gestione delle aziende che rischiano di non poter più svolgere la propria attività.qualsiasi momento in strutture sensibili come scuole, asili, ospedali e ciò a ragione degli sversamenti/infiltrazioni/fuoriuscite indotte giocoforza dalla mancanza di interventi, resi impossibili proprio dalle limitazioni quantitative determinate dalla Sidra. “Abbiamo richiesto un incontro con i vertici della Sidra per discutere del problema – spiega il portavoce degli autotrasportatori Giovanni Rinzivillo - Incontro di cui ancora non abbiamo notizia per mancata convocazione da parte di quest’ultima. La situazione è grave, il problema da qui a breve coinvolgerà ampie parti della popolazione a Catania e provincia, per cui dobbiamo dare risposte agli operatori e trovare subito una soluzione per evitare il collasso del settore e una grave emergenza sanitaria”.nella sede di Confcommercio Catania dove il direttore generale Antonio Strano e il portavoce Giovanni Rinzivillo incontreranno la stampa per illustrare la grave situazione che rischia di crearsi in città.(Foto Io-spurgo)