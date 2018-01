L’indiscrezione, sussurrata con crescente insistenza negli ultimi giorni, rischia però di creare non poche crepe nelle neonata formazione politica capitanata da Piero Grasso. Liberi e Uguali: più facile a dirsi che a farsi. A conti fatti, guidare la lista al proporzionale nei collegi di Catania, Siracusa e Messina garantirebbe all’ex segretario della Cgil più di una chance di staccare un ticket per Montecitorio sottraendo ai territori la possibilità di eleggere un loro diretto rappresentante. Il primo commento a caldo spetta al civatiano Danilo Festa, consigliere comunale di Motta Anastasia e candidato in pectore di Leu. “Mi auguro si tratti di una fake news. Sarebbe una scelta mortificante per il territorio e deleteria per il delicatissimo lavoro svolto fino a oggi, quello di creare un gruppo di donne e uomini che credono nella politica come mezzo per costruire giorni migliori e non come un fine per occupare le istituzioni”, sbotta Festa.“Questa fake news significherebbe l'esatto opposto: la politica come fine, come punto di arrivo, garantendo ai soliti noti un insperato rinnovo in parlamento”, spiega Festa che un paio di anni fa aveva lasciato il Pd anche per la deriva verticistica che si andava delineando. “Per quanto mi riguarda ritirerei la mia disponibilità alla candidatura nel collegio uninominale di Misterbianco. Non sono uscito dal Pd per poi subire lo stesso modus operandi che contestavo. La politica è coerenza, serietà, dignità. Sono valori che non baratto per nessun ordine superiore. Ma ripeto, per una volta faccio il tifo per le fake news, sperando che questa notizia sia stata inventata da qualche simpaticone”, dice Festa sperando in una indiscrezione priva di fondamento. I malumori non riguarderebbero soltanto l’area Civati. In queste ore, infatti, è in corso il coordinamento regionale di Mdp a Enna dal quale dovrebbe uscire un documento sottoscritto dai dirigenti locali del movimento sull’affaire Epifani.