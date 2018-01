. Un evento unico a posti limitati, in programma venerdì prossimo 26 gennaio, ore 20 in cui fashion e food ricreano un unico percorso visivo, emozionale e anche gustativo, riportando in vita i ricordi del palato di quegli anni straordinari, dal 1957 al 1977, che hanno lasciato oggetti, ritornelli e simboli entrati a far parte della cultura italiana a intere generazioni di bambini.la serata sarà un susseguirsi di suggestioni in un cambio continuo di scena lungo un tavolo conviviale da 50 posti, accanto al quale l’allestimento vintage Anni ’60 con tessuti, abiti e borsette, curato direttamente da Marella Ferrera e Paolo Gagliardi fa da scenografia alla carrellata di piatti realizzati dallo chef stellato, patron de La Capinera di Taormina. “A proposito di ritornelli me ne è venuto in mente uno, le stelle sono tante, milioni di milioni, di Negroni ce n’è una – ha commentato l’ideatore Edo Scirè – ed è così che abbiamo pensato allo chef stellato Pietro D’agostino per realizzare una cena che ricordasse quel periodo d’oro per l’Italia, gli anni del boom economico, della nascita di una società moderna e che ha creato modelli e stili di vita destinati ad entrare nella storia. Una trasformazione scandita scena dopo scena da Carosello, andato in onda per 20 anni consecutivi, diventato oggi custode di un patrimonio da mettere in mostra e conservarne vivo il ricordo”.– aggiunge Scirè – mettendogli a disposizione un lungo tavolo da 16 metri e la possibilità di sbizzarrirsi, allietando i commensali che vorranno rivivere con noi questa esperienza unica”. “Felicissimo di partecipare a questo evento irripetibile – commenta D’Agostino- appartengo forse all’ultima generazione Carosello, e ne ho vivido il ricordo e mi emoziono ancora. Ai fornelli sarà una bella sfida per me, fare i conti con quel “comfort food” dell’infanzia, carico di ricordi che sanno di casa, di scuola, e con una cucina nuova che negli anni ha cambiato linguaggio. Molti di quei sapori oggi sono ormai lontani, così come le preparazioni e l’attenzione con le materie prime. Il bello sta proprio nel ricordare con un palato oramai abituato ad altro”. “Ci siamo divertiti a giocare sui ritornelli per descrivere i piatti proposti dallo chef”, spiega Scirè.