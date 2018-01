Il pregiudicato (per reati contro il patrimonio) è stato ucciso a colpi di pietra in testa dopo essere stato colpito a colpi d’arma da fuoco alla spalla. Una esecuzione in piena regola avvenuta tra i filagni delle campagne di Ramacca nei pressi della diga del lago di Ogliastro: il corpo dilaniato è stato rinvenuto nella giornata di sabato scorso. Le indagini dei carabinieri e della Procura della Repubblica di Caltagirone sulla morte di Emanuele Di Cavolo, soprannominato nell’ambiente malavitoso “Saddam Hussein”, proseguono incessanti.per un assassinio che potrebbe essere scaturito per via di uno sgarro compiuto dallo stesso 33enne.