Dopo una segnalazione di furto, gli agenti delle Volanti si sono recati in via Francesco Miceli, presso il cantiere di proprietà della Tecnis, la ditta specializzata nella costruzione della metropolitana. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente individuato e bloccato il malfattore che si era appropriato di materiale ferroso e raccorderie industriali utilizzati per la costruzione della Metropolitana. La refurtiva è stata contestualmente riconsegnata alla ditta proprietaria.