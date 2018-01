Durante il servizio di controllo del territorio, percorrendo la via Alogna, nel quartiere di San Cristoforo, personale di Volante ha notato un individuo che, alla vista dei poliziotti, ha tentato frettolosamente di allontanarsi. Insospettiti, gli agenti lo hanno prontamente bloccato e, considerato che l’uomo mostrava una notevole insofferenza al controllo di polizia, hanno deciso anche di perquisire l’abitazione dello stesso.È stato, quindi, richiesto l’intervento di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica: Viola in stato di arresto è stato condotto in Questura da dove, su disposizione del pm di turno, è stato tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza.