per sostenere la maggioranza consiliare al Comune di Mineo, in cambio di posti di lavoro o di un assessorato. Imputati sono l'ex presidente del consorzio Sol Calatino, Paolo Ragusa, il sindaco Anna Aloisio, l'ex sindaco Giuseppe Mario Mirata, e gli ex assessori Maurizio Gulizia e Luana Mandra'. I reati ipotizzati a vario titolo sono corruzione in atti d'ufficio e induzione alla corruzione. Nel procedimento sono state ammesse come parte civile le associazioni di consumatori Codici e Codacons Due gli episodi contesati: un posto di lavoro nel Cara rifiutato dalla fidanzata di un consigliere, e la proposta di un posto da assessore a un oppositore per sostenere la maggioranza.I difensori, in sede di udienza preliminare, avevano chiesto il non luogo a procedere per l'estraneità dei fatti contestati a tutti gli imputati. L'udienza riprenderà con le eccezioni preliminari.