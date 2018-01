È accaduto nella notte tra venerdì e sabato in contrada Serra Stivala a Bronte. L’uomo, un maniacese con precedenti di polizia, ha sfondato il cancello della proprietà e, aiutandosi con lo stesso automezzo, ha divelto il torchio che era ancorato al suolo. Una volta al sicuro con la refurtiva, ne ha postato la foto sul proprio profilo Facebook nel tentativo di trovare qualche acquirente. Subito è scattata la denuncia da parte della proprietaria del terreno e grazie alle immagini pubblicate sul social per i militari della stazione locale, al comando del luogotenente Giuseppe Amendolia, è stato facile rintracciare il ladro e rinvenire il torchio in una sua proprietà a Maniace. Per l’uomo l’accusa è di danneggiamento e ricettazione.