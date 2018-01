Si è spento Giuseppe Fallica

se n’è andato senza lasciare l’alibi di un ultimo saluto. E’ stato tutto improvviso e, per questo, ancora più inaccettabile. Alcune cose accadono, senza potersi dare una spiegazione: un dolore che aumenta a ripensare alla sua naturale vitalità. Un uomo di stile l’avvocato Giuseppe Fallica. Misurato ma sempre diretto nelle parole, così come nel portamento. Lo stile, appunto: inimitabile nella compostezza di un uomo, di un avvocato, di un padre e marito innamorato della sua professione. E con una grande passione: la politica.Con Giuseppe Fallica, se ne va un uomo competente e disponibile. Se ne va un uomo gentile: e tutto questo non fa che accrescere il nostro dolore.E, forse, tutto passa davvero per restare.Ciao Giuseppe.