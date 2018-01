Lo mette nero su bianco il Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha sospeso il provvedimento di revoca dell’incarico all’assessora Roberta Mazzullo emesso dal sindaco di San Gregorio, Carmelo Corsaro, nell’agosto del 2017. La nomina era arrivata nell’ottobre del 2016 e poi revocata a distanza di un anno. Così Mazzullo ha fatto ricorso impugnando l’ordinanza cautelare del Tar e la palla è passata al Cga.Roberta Mazzullo, infatti, è stata la quinta donna chiamata a svolgere il ruolo di assessora a San Gregorio dall’inizio della sindacatura di Carmelo Corsaro. Le dimissioni presentata da tutti gli assessori di sesso femminile nel corso della sindacatura potrebbero non essere casuali ma frutto – si legge nell’ordinanza- di “una turnazione decisa ex ante che entrerebbe in forte tensione con il principio del buon andamento”.Una scelta che, lungi dal favorire la presenza di donne in giunta, comprometterebbe il buon funzionamento della macchina amministrativa. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha annullato il provvedimento, ha esaminato diversi elementi. “Parrebbero emergere elementi a riscontro del vizio dell’eccesso di potere”, si legge nell’ordinanza in merito al provvedimento di revoca giustificato ufficialmente dal venir meno del rapporto fiduciario tra sindaco e assessora.L’ex assessora non nasconde la propria soddisfazione. “Ho voluto intraprendere questo percorso con determinazione e consapevolezza; sapevo che non sarebbe stato facile ma volevo lottare per una giusta causa”, spiega Mazzullo che parla di battaglia “contro la violenza sulla donna in politica”. “Ho ricoperto il mio ruolo con orgoglio e fermezza fino alla fine”, aggiunge e sottolinea di avere svolto il proprio compito con “senso di responsabilità e competenza” nonostante il tempo risicato a disposizione.. “Prendo atto dell’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa, che annulla temporaneamente la revoca dell’assessore Mazzullo, pur garantendo la continuità ammnistrativa a seguito delle dimissioni della stessa con la nomina del nuovo assessore, attenderemo il giudizio del Tar che entrerà nel merito della questione, ove porremo le nostre memorie difensive, motivando in maniera ancor più puntuale le nostre azioni, ai fini della salvaguardia della nostra azione politico-amministrativa”, spiega. “Rivendichiamo con forza le nostre opere verso le politiche delle pari opportunità, in particolare verso le donne che subiscono violenza, riscontrabili nelle tantissime iniziative intraprese e concretizzate in questi anni sotto la mia amministrazione”, puntualizza il primo cittadino che aspetta il secondo round.