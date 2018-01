CATANIA - Aggressione al pronto soccorso: interviene la Cisl. "

L’aggressione avvenuta al pronto soccorso del Vittorio Emanuele è solo l’ultima conferma dell’allarmante degrado che sta subendo il tessuto sociale catanese, le cui tensioni non si fermano neanche in presenza di situazioni in cui a prevalere deve essere la sicurezza di tutti, dai pazienti in attesa agli operatori che prestano servizio nei presidi ospedalieri".

Lo afferma Armando Coco, segretario generale della Cisl Fp di Catania, in relazione all’ennesimo atto di intolleranza avvenuto al pronto soccorso del Vittorio Emanuele.

I pronto soccorso - aggiunge - sono la prima linea dell’assistenza sanitaria d'emergenza e chi vi presta servizio, dal personale sanitario a quello dell’ordine pubblico, non può essere lasciato solo davanti all’intolleranza e al malcostume". "

Chiediamo alle istituzioni locali e nazionali - conclude Coco- di adoperarsi affinché siano attuate tutte quelle misure, legislative e organizzative, perché venga tutelata la sicurezza, l’incolumità e la serenità di chi tutti i giorni affronta le sofferenze della gente e sia garantito ai cittadini il diritto ad usufruire di servizi sanitari adeguati".