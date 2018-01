ad aggressioni. Dopo quanto accaduto ieri nel nosocomio di via Plebiscito, il Siap,Sindacato degli appartenenti alla polizia ha diffuso un comunicato, che riportiamo di seguito, a firma del segretario Tommaso Vendemmia.delle aggressioni presso l’ospedale vittorio Emanuele. Lo avevamo annunciato nei nostri interventi e lo abbiamo più volte richiesto al Questore. La sicurezza del personale di polizia è condizione primaria per garantire il cittadino. La presenza del poliziotto all’OVE non ha certamente fermato l’arroganza e la bestialità dell’energumeno che non ha esitato a picchiare ben due persone tra cui un operatore di polizia, per far valere le proprie ragioni, sbagliate, di inosservanza alle regole civili.di sicurezza per questo presidio ospedaliero non si risolve con il Posto fisso di Polizia dotandolo di un solo operatore chiuso all’interno, come accade infatti l’operatore chiamato deve obbligatoriamente intervenire con i rischi che ne conseguono. Necessita ristabilire le unità di polizia in seno ai commissariati e accendere un vero presidio al Vittorio Emanuele.e senza regole. Il Commissariato San Cristoforo è ridotto a 11 unità in totale e il controllo del quartiere diventa complicato. Bisogna fare scelte, se chiudere il commissariato o dotarlo di forze effettive per il contrasto dei reati nel quartiere. Il Siap ha chiesto al Questore di Catania di attivarsi a rinforzare i Commissariati, e aveva lanciato la proposta al Prefetto che aveva indetto l’ennesima riunione del comitato di Ordine e sicurezza pubblica per la questione accaduta in precedenza, ovvero di dotare il Vittorio Emanuele di un nucleo interforze (Carabinieri e Polizia insieme) per il presidio anche se in forma eccezionale di questo ospedale ormai sotto mira da chicchessia. Il Segnale istituzionale deve essere forte e non è ammissibile fare aggredire i poliziotti isolati all’interno dei nosocomi. Il Siap ritiene una esposizione a rischio ( ammissibile agli incidenti sul lavoro) impiegare un solo operatore di polizia in una sede di fatto pericolosa per l’incolumità del personale".