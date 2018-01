, dove domenica 14 gennaio l’aperitivo si fonde con la cultura, l’arte, la musica e il vintage in un unico format originale. Il programma domenicale inizia con il classico aperitivo, seguito in Birreria dal nuovo appuntamento de "Il palco libero show", cose folli e divertenti, sempre alla ricerca di una voce e di nuovi talenti, di Alessandro Falcione & co.swing al femminile formato da Jeanne Hadley e Alessandra di Toma, evento realizzato in collaborazione con Rocketta. Ginger Bender è una sbronza di Ginger, un piegatore di zenzero, un nome dall'assonanza ambigua, un pervertito dai rossi capelli, un duo musicale. Un incontro tra due anime affini che subito si accorgono di quanto hanno in comune. Un ponte tra musiche del passato e un presente funky, groovy, elettronico; anima nera e anima bianca si fondono; il ritmo e l'energia africana e l'armonia europea, con atmosfere anni 30 rivisitate in versione riot girl.un tessuto sonoro unico in costante ricerca. Un sound che mescola l'acustico puro e la torbida elettronica che si fondono in un magma, in cui il passato prende nuova vita e si reinventa. Prima e dopo il live, sul palco del teatro il consueto spettacolo fra selezioni musicali e improvvisazioni al microfono il Love Set di Mario Man. Love Set è un viaggio nella musica italiana, non è un dj set, ma voce musica e... amore. Nello spazio al primo piano della sala disco, si avvicenderanno alla consolle i resident dj’s Francesco Samperi e Marco Chiavaro.