“Sposami 2018” con l’evento- sfilata “Calatinus” di Kea atelier con la partecipazione straordinaria di Tizzini. Il pizzo a tombolo, un’arte antica del territorio che rappresenta un artigianato di qualità e una tradizione storica che il lavoro di generazioni di donne continuano a tramandare, rivive negli abiti da sposa realizzati dalla stilista Carmela Motta di kea atelier, che per l’occasione sfileranno accompagnate dalle coffe Tizzini. La Coffa Siciliana, utilizzata in origine uno strumento utilizzato in attività agricole, come cesta per il foraggio dei cavalli, grazie al Brand Tizzini, si trasforma e diventa un accessorio di lusso unico, con un certosino lavoro artigianale scrupolosamente eseguito a mano in ogni suo dettaglio. Il tombolo, che esce dalla manifattura antica e paziente di nonna Venera, da 65 anni custode dell’antica tecnica tramandata alla figlia Carmela, veste e impreziosisce corpetti e coffe, in un connubio che diventa arte, ritmo, storia, eleganza e irriverenza per un evento unico, nel corso del quale in passerella sfileranno 16 abiti da sposa e coffe interamente realizzate con il merletto a tombolo. “Sono felice di realizzare questo progetto Carmela e la mamma Venera si tratta di tradizioni, questa come altre, da salvaguardare. immagino Venera da giovane, mentre imparava il mestiere, scrutava i gesti lenti e pazienti delle antiche artigiane e oggi qui ancora a tramandarle. Per me è stato un onore realizzare una coffa con il tombolo siciliano. Un’occasione del genere non me la sono lasciata sfuggire perché è impagabile”. “Quando ci siamo conosciute con Tiziana è stato subito intesa, le nostre lavorazioni con il tombolo i nostri corpetti sono piaciuti moltissimo, da lì l’idea di vestire con il tombolo anche le coffe. Naturalmente, ogni dettaglio è studiato su misura.TizziniCi sono talenti che si celano per tanti anni prima di apparire, forse perché alla ricerca di quell’energia che spinge ogni essere umano a mettersi in gioco. Quest’energia è frutto di una perfetta fusione tra amore e intuizione artistica, la cui unione genera prodotti originali dedicati ad un pubblico alla ricerca di lavorazioni uniche, pregiate ed inimitabili. Creazioni in grado di trasmettere alla sola vista emozioni, rievocare sensazioni ed entusiasmare tutti coloro che ne vengono a contatto. A settembre 2013 una giovane artista siciliana Tiziana Nicosia, cresciuta tra quadri, colori e pennelli sente l’esigenza di incanalare questa energia e ha il coraggio di mettersi in gioco, unisce il suo estro e la passione per l’alta moda con la pluriennale esperienza artistica della madre Adriana Zambonelli creando TIZZINI.TIZZINI il brand che racconta la Sicilia, ogni creazione è unica, curata nei minimi particolari, ogni disegno è dipinto a mano creando opere d’arte da indossare, che vivono su tessuti preziosi e su pelli pregiate. Tra i vari temi della tradizione siciliana, Tizzini fa indossare e fa scoprire i meravigliosi pupi siciliani, l’Orlando innamorato, Ferraù combattente e Rinaldo che troneggia maestoso, tutti declinati con cura su scarpe, borse, coffe, abiti, gioielli ed accessori delle varie collezioni. “Aiutare a diffondere e far ammirare le bellezze della cultura e della tradizione siciliana, nel mondo, con eleganza e raffinatezza è l’obiettivo che ci auguriamo di raggiungere.”Kea atelierDopo anni di esperienza presso le più grandi aziende di moda, Carmela Motta inaugura un luogo in cui mette a disposizione la propria professionalità, cura nei dettagli e creatività, al servizio delle clienti. La boutique propone capi d'alta moda rifiniti nei minimi dettagli e realizzati con i migliori tessuti, oltre vari modelli di abiti da sposa interamente fatti a mano con materiali d'altissima qualità. La boutique Kea Atelier è specializzata nella riparazione, nonché nella modifica, di abiti già esistenti offrendo la possibilità di darne nuova vita facendo rifiorire vecchi ricordi. Kea Atelier vi aspetta a Viagrande, in provincia di Catania, per mostrarvi le collezioni di abiti da sposa, abiti da cerimonia donna e abiti paggetti e damigelle.Capi d'alta moda, rifiniti nei minimi dettagli, realizzati con i migliori pizzi e tessuti. L'atelier, crea modelli di abiti da sposa che mettono in risalto la corporatura della sposa per farla sentire a proprio agio il giorno del matrimonio. Gli abiti sono sartoriali e interamente realizzati a mano.