responsabili in concorso di furto aggravato. I due, sono stati fermati, dopo aver avvicinato in scooter un'auto, guidata da una donna, e sottratto la borsa e il personal computer appoggiati sul sedile. Il fatto è accaduto nella centralissima via Caronda.osto. Giunti su via Caronda, gli uomini della Squadra Mobile hanno intercettato una motociclo con a bordo due giovani, le cui caratteristiche fisico-somatiche coincidevano con quelle diramate, pochi minuti prima, dalla locale Sala Operativa e che gli stessi agenti operanti hanno riconosciuto, in quanto soggetti dediti alla commissione di reati di natura predatoria.hanno tentato, invano, di sottrarsi alla cattura, ingaggiando un pericoloso inseguimento tra le vie del centro cittadino. Durante la fuga, hanno tentato anche di liberarsi della refurtiva sottratta, poco prima, alla donna che è stata successivamente recuperata. Bloccati, i due malviventi sono stati controllati e uno di essi aveva ancora in una delle tasche interne del giubbotto la tessera sanitaria e la carta bancomat intestati alla vittima. Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, i due sono stati tratti in arresto, mentre l’intera refurtiva, una volta recuperata, veniva restituita alla vittima.