il salotto di Sposami, con ben tre aziende fra catering e location che hanno presentato e fatto degustare alle numerose coppie un ventaglio ampio e variegato delle loro pietanze più pregiate. Il presidente dell’Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Catania, arch. Alessandro Amaro ed una delegazione del consiglio dell’ordine, hanno visitato tutti gli stand dando il proprio giudizio tecnico di qualità per l’ambìto “Wedding design award” che, oltre al voto dei visitatori, premierà lo stand più bello d’Italia 2018, dal punto di vista scenico e progettuale.Dai nomi-sposa altisonanti di livello internazionale, alle firme d’autore siciliane: in mostra, tra le altre cose, l’arte millenaria del tombolo, entrato a far parte dei beni culturali immateriali patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco, con la partecipazione straordinaria delle coffe della designer Tizzini. “Ho avuto il piacere di parlare con parecchi futuri sposi –ha dichiarato Barbara Mirabella- e sono felice di poter affermare che tutti hanno trovato utile la vista al Salone: hanno fatto gli ordini per acquistare la cucina, la camera da letto, hanno prenotato la location e l’abito dei loro sogni, hanno progettato le scenografie e i bouquet dai flower design, hanno preso contatti con società di catering anche partecipando alle nostre ‘prove Menù di Nozze’ nell’Area Wedding Taste … Sposami rimane l’unica vera Wedding Planner in fiera, l’agenda più utile, un appuntamento atteso, cercato, imitato e amato”.gennaio; c’è ancora tempo per tentare la fortuna con l’altro maxi Concorso “Il Matrimonio Perfetto” per un montepremi di quasi 40.000 euro! Per vincere un intero matrimonio basta visitare la fiera compilare un coupon e giocare con la fortuna.La #loveweek, dopo il successo del “red” party tenutosi al SAL con ILowedding, si preparara "L'Aperitivo con il Design – Special Wedding” di Spazio Design in via Milano, 40, a Catania. Un incontro nel quale l’arredamento, la progettazione e la creatività sono accompagnati dalle creazioni dolci e salate targate Spazio Bakery. “Per l’occasione lo ‘spazio’ - ha dichiarato l’imprenditrice Giorgia Bartolini - ospiterà tra gli oggetti, i complementi e la nostra proposta di interior design le creazioni di alcuni tra i più noti stilisti siciliani partner di Sposami”.AREA COOKING & WEDDING TASTE – PIANO TERRA• 10.00/11.30 SALOTTO BLU LAB ACADEMY• 12.00/12.45 “ SINFONIE SICILIANE COOKING SHOW” –PROVA MENU DI NOZZE PER I FUTURI SPOSIVILLA RIGOLETTO RICEVIMENTI D’AUTORE• 13.00/17.30 PICCOLI GESTI IN BLU LAB: LE DEMO DEI CORSI “PICCOLI GESTI IN CUCINA 2.0” E “PICCOLI GESTI IN CANTINA” CON LO CHEF ALFIO VISALLI, IL SOMMELIER AIS SALVO DI BELLA E LO PSICOLOGO SEBI BARBAGALLOBLU LAB ACADEMY• 18.00/21.00 TECNICHE DI AVVICINAMENTO AL VINO CON IL SOMMELIER AIS SALVO DI BELLASALOTTO EVENTI - I PIANO· 17.30 EVENTO MUSICALE SPOSAMUSICA-“PERCORSO COMPLETO PER UN MATRIMONIO”18.00 SFILATA AMELIA CASABLANCA - PRESENTAZIONE COLLEZIONE SPOSA 201818.30WEDDING MAKE UP - PAULA NICULITA• 18.45 SFILATA NOVIAS - “DISSOLVENZE” PRESENTAZIONE COLLEZIONE SPOSA E CERIMONIA 2018• 19.15 SPETTACOLI ARTISTICI COMPAGNIA CURIOSI INCANTI “M00N LIGHT / L'INCANTO DI UNA NOTA”• 19.30 SFILATA KEA ATELIER " CALATINUS -PRESENTAZIONE COLLEZIONE TOMBOLO• 20.00 SPETTACOLI ARTISTICI COMPAGNIA CAFE' EXPRESS INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI - "I MIMI BIANCHI CON CASTELLI D'ARIA / FIRE FLIES ILLUSION, BALLERINE A LED• 20.15 SFILATA LADY GRAZIA - PRESENTAZIONE COLLEZIONE SPOSA E CERIMONIA 2018• 20.45 ESTRAZIONE E PREMIAZIONE - “WEDDING PHOTO GALLERY” – “WEDDING CAKE PARTY” -"WEDDING DESIGN AWARDS-VOTA LO STAND PIU’ BELLO"· PRESENTA: EMANUELE BETTINO· ACCONCIATURE E MAKE UP: MODHAIR & IL BARBIERE