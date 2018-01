di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, Davide Todaro, classe 1995, arrestato ieri dalla polizia. All'interno di due abitazioni nel comune di San Giovanni La Punta, riconducibili al giovane, i poliziotti, con l'ausilio dell'unità cinofila, sono riusciti a scovare un ingente quantitativo di marijuana, sequestrata insieme a 4.000 euro contanti e a un bilancino di precisione., 3 involucri in cellophane, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa gr.800; un barattolo in vetro contenente marijuana, per un peso complessivo di circa gr.200; un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.in cellophane termosaldati, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 30 grammi e i 4.000 euro in contanti. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.