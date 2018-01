delle periferie presenti all’interno della Cattedrale da quasi due mesi è saltato.“Ieri avevano promesso un incontro con sindaco e Prefetto – dicono in coro gli occupanti della Cattedrale – e oggi si sono presentati solo Francesco Marano e l’assessore Fortunato Parisi. Abbiamo abbandonato il tavolo della “trattativa”, volevamo avere solo delle risposte e un po’ più concrete”.Saltato il tavolo del “dialogo” e salta tutto. Fuori dal palazzo dei Chierici, sede dell’incontro, due degli occupanti della chiesa Madre vengono portati a colloquio negli uffici della Questura e al contempo altri uomini delle forze dell’ordine strappano gli striscioni che campeggiano da ormai due mesi sul colonnato della Basilica. Scene di stupore e disperazione tra i manifestanti.E oggi degli assistenti sociali sono arrivati in Cattedrale a vedere le condizioni dei presenti e dei loro bambini accompagnati da Don Barbaro Scionti. “Qualcuno ha riferito agli assistenti sociali che i bimbi vivono in Cattedrale – dice una giovane mamma che fa parte dei manifestanti – ma non è vero, non vivono in chiesa. Io vivo in chiesa e lotto per loro, i piccoli, sono ospiti da mia madre e grazie all’aiuto di tutti non manca nulla ai miei figli. Sono venuti per dirmi che mi tolgono i bambini se continuo a stare in Cattedrale, incredibile”.“Alle famiglie è stato proposto, dai servizi sociali, di dare da subito un tetto alle ragazze sole e con figli con un atto propedeutico che riguarda l’emergenza, ma nessuno dei 18 nuclei familiari presenti ha, per adesso, accettato. Comunque l’ospitalità della chiesa e il sostegno di tutta la comunità di Sant’Egidio agli occupanti della Cattedrale non è in discussione”. In questi minuti due dei manifestanti sono stati diffidati, ufficialmente, dal restare all’interno della Cattedrale e sono previsti altri sviluppi amari in questa vicenda. “Abbiamo solo ed esclusivamente manifestato il nostro disagio, ma sembra che non abbiamo più questo diritto – ripetono in coro i “disagiati” – chiedere una tetto, un lavoro, un po’ di dignità è diventato reato”.