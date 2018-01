poco prima delle 20 a Marina di Cottone, frazione balneare di Fiumefreddo di Sicilia. Il forte vento che ieri ha spazzato per l'intera giornata la costa ionica ha reso più difficile l'intervento dei vigili del fuoco. Ben cinque le squadre, provenienti da Riposto, Acireale, Randazzo, Linguaglossa e Lentini, impegnate sul lungomare. Giunte in supporto da Catania anche due autobotti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Giarre e i sanitari del 118, pronti a soccorrere eventuali intossicati. Solo stamani, intorno alle 6, i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sul rogo.Ingenti i danni causati dal rogo che, oltre ad inghiottire un'ampia porzione di Riserva Naturale, distruggendo numerosi papiri, avrebbe coinvolto parzialmente un vivaio della zona. Non si sono registrati però danni a strutture e abitazioni. Difficile risalire all'origine del rogo. Non ci sarebbero al momento elementi che lascerebbero pensare alla matrice dolosa. Di certo il forte vento ha alimentato le fiamme, propagatesi velocemente. Le forti raffiche hanno causato ieri diversi disagi in tutto il comprensorio. I vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire più volte tra Giarre e Piedimonte Etneo per alberi e pali pericolanti.