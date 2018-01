Verifiche volte ad evitare incidenti durante le celebrazioni delle festività agatine come la caduta di calcinacci. Questo pomeriggio una squadra specializzata dei Vigili del Fuoco ha svolto gli accertamenti di staticità del prospetto di via Etnea del Palazzo Minoriti, sede della Prefettura di Catania e della Città Metropolitana. I vigili del fuoco (attraverso un'autoscala) hanno ripulito il prospetto e messo in sicurezza. La prossima settimana si procederà con la facciata di via Prefettura.