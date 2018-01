CATANIA - Gli azzurri etnei scrivono a Miccichè. "Tutti noi abbiamo affrontato con grande entusiasmo l’ultima campagna elettorale regionale, che ci ha visti protagonisti di un grande risultato, riuscendo grazie al radicamento territoriale della nostra classe dirigente a raggiungere percentuali al di sopra del 20%, soprattutto nella zona Etnea".

Inizia così la missiva firmata da numerose personalità di spicco del partito sui territori. "Adesso, però, dalle notizie giornalistiche e da rumors interni percepiamo che c’è il rischio che nessun nostro rappresentante territoriale sarà inserito nei collegi di Camera e Senato dell’imminente tornata elettorale del 4 marzo, - si legge- e con nostro rammarico apprendiamo che sussiste la possibilità di candidature di soggetti che sono stati elettoralmente assenti nell’ultima campagna elettorale regionale o addirittura presenti sotto altro simbolo o partito. Per questo si ritiene opportuno fare riferimento alla linea tracciata dal Presidente Silvio Berlusconi contro i trasformismi della Politica". "Il gruppo dirigente di questo territorio chiede quindi di poter esprimere dei propri candidati tanto alla Camera quanto al Senato attraverso logiche e approcci meritocratici territoriali che hanno sempre coinvolto la base elettorale e che ci hanno portato ai risultati eclatanti sopracitati", scrivono gli azzurri.

"Ti pregheremo quindi di evitare questa rischiosa situazione e di impegnarti in una risoluzione del problema, nella consapevolezza che, se ciò non dovesse accadere, molti di noi potrebbero demoralizzarsi e non impegnarsi come fatto fino ad oggi per il bene del partito", scrivono. Tra i firmatari dell'appello a Micchichè ci sono l'ex sindaco di Biancavilla Mario Cantarella e i consiglieri comunali di Forza Italia Salvatore Bonaccorsi, Marco Cantarella , Vincenzo Amato e Giuseppe Cantarella. Nella missiva compaiono anche i nomi di Antonio Bonanno (Dirigente Provinciale Forza Italia – ex candidato Sindaco centro-destra Biancavilla), Salvatore Chisari (Commissario di Forza Italia Paternò – ex Ass. e Consigliere Comunale Paternò), Francesco Rinina (Commissario di Forza Italia Paternò – ex Consigliere Comunale Paternò, i tre consiglieri paternesi Guido Condorelli, Emilia Sinatra e Giuseppe Orfanò e l'ex assessore di Catania, Antonello Sinatra. Alla lunga lista di nomi si aggiungono quelli di Filippo Condorelli (ex Consigliere Comunale Paternò – ex Consigliere ed ex Assessore Provinciale di Catania), Paolo Politi (Assessore e Consigliere Comunale di Adrano), Carmelo Moschetto (Consigliere Comunale Belpasso), Luisa Aiello (Consigliere Comunale Belpasso) e le dirigenze comunali di Forza Italia di Biancavilla, Motta Sant'Anastasia, Santa Maria di Licodia e Ragalna.