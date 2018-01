Si è svolta a mezzogiorno nella sala adunanza del Palazzo di Giustizia la cerimonia di insediamento del Pg che è subentrato al posto di Salvatore Scalia andato in pensione lo scorso anno. In questo periodo è stato l'Avvocato di Stato Carlo Caponcello il facente funzioni. A "fare gli onori di casa" è stato il presidente della Corte d'Appello di Catania, Giuseppe Meliadò. A congratularsi con il nuovo Procuratore Generale tutti i magistrati che lavorano negli uffici giudiziari catanesi.In passato è stato anche capo della Procura di Nuoro e dal 2009 al 2015 di quella di Sassari. In Sicilia il magistrato è stato al vertice della Procura di Patti, in provincia di Messina. Saieva ha fatto parte della Direzione nazionale antimafia. Ad Agrigento, nella sua città, è stato sostituto procuratore quando nel 1990 fu ucciso il giudice Rosario Livatino.