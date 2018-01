Tutti i veicoli presenti sul piazzale e la stessa attività di autodemolizione sono stati posti sotto sequestro preventivo.

ha effettuato un controllo presso una nota azienda di commercio di metalli ubicata nella zona industriale di Misterbianco, finalizzato alla ricerca di cavi di rame trafugati dalle strutture ferroviarie o da altri impianti di pubblica utilità, nonché alla verifica dei titoli autorizzativi e di eventuali violazioni ambientali. Nel corso dell’attività, non sono stati rinvenuti cavi di rame riconducibili a quelli trafugati dalle linee ferrate, ma agli operatori di Polizia non è sfuggita però la presenza sul piazzale di numerosi veicoli, circa 100, privi di targhe. Questi sono risultati, così come successivamente accertato, tutti radiati dal pubblico registro automobilistico in quanto rottamati.Sul posto è stato accertato che l’attività di demolizione era stata avviata formalmente dal mese di aprile 2017 seppure la ditta, di fatto non fosse operativa, in quanto priva delle necessarie attrezzature per effettuare attività di bonifica e demolizioni.ed anche per non aver dichiarato, in fase di richiesta al preposto ufficio della Regione Sicilia, che l’attività di autodemolizione non poteva essere effettuata.