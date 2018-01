i ambienti del centrodestra etneo, creando tensioni tra gli alleati. Perché con il tramontare, sempre più probabile, della candidatura di Salvo Pogliese a sindaco di Catania, occorre trovare un nome che sintetizzi al massimo le anime della coalizione, riuscendo nello stesso tempo ad intercettare il sostegno e i voti di un'ampia parte della città. E perché no, a battere gli avversari.ottenuti alle regionali dovrebbe essere il partito espressione dell'eventuale futuro sindaco, né ci sarebbe una personalità della società civile vicina agli azzurri e che possa essere gradita a tutta la coalizione. Il nome di Raffaele Stancanelli, uscito tempo fa, sarebbe nato proprio da questa impasse. Ma l'ex sindaco punterebbe ancora a Roma, per cui un suo ritorno a Palazzo sarebbe da escludere.sia DiventeràBellissima, che pare abbia intenzione di proporre un nome, che potrebbe non venire dagli ambienti prettamente politici. Potrebbe essere quello dell'avvocato Agatino Cariola, amministrativista molto noto a Catania, ma un altro nome potrebbe essere tirato fuori dal cilindro, secondo alcuni rumors. Quello di Francesca Catalano, moglie del Rettore dell'Università etnea, Francesco Basile e indicata, inizialmente, come possibile assessore alla Sanità della Giunta Musumeci.Cannizzaro e Presidente del comitato catanese A.N.D.O.S Onlus Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, potrebbe rappresentare la sintesi tra le varie componenti della coalizione di centrodestra, ma la cosa non è affatto scontata e questa ipotesi potrebbe creare malumori e tensioni tra gli alleati, soprattutto perché l'espressione di un candidato di DiventeràBellissima a Palazzo degli Elefanti, sposterebbe gli equilibri interni al centrodestra verso il movimento del presidente della Regione. La professionista, in ogni caso, smentisce qualsiasi voce in questo senso.catanese sia speso per le Politiche, come quota rosa. Insomma, il vero alleato del sindaco Bianco nel tentare la strada della conferma, la prossima primavera, potrebbe essere proprio l'incertezza degli avversari. A meno, certo, di terzi o quarti sfidanti che, dato il clima politico degli ultimi tempi, potrebbero essere civici al punto da sbaragliare la concorrenza.