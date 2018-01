. Come ogni domenica, saranno a disposizione prodotti a chilometro zero e di qualità, offerti dai produttori associati a Coldiretti, con numerose degustazioni e le migliori produzioni locali per una spesa sana, sostenibile e di qualità. Un’occasione unica per acquistare, assaporare e sperimentare tutto il buono che la natura ha da offrire., mentre per i già piccoli sarà a disposizione, tra le altre cose, il laboratorio della ceramica, il face piantino e il Drum circle. Nel pomeriggio, poi, al Piccolo di Land, andrà in scena lo spettacolo teatrale con attori e burattino tratto da una fiaba di Luigi Capuana “Le arance d’oro”, adatto a tutte le età e raccontato da Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata. Come ogni domenica, sin dalla mattina si potrà approfittare della Caffetteria di Land, aperta tutto il giorno. Insomma, un fitto cartellone dedicato a tutta la famiglia, per trascorrere in allegria una domenica.08.00 Apertura Campagna AMICA – Il Mercato. Ala Est La Nuova Dogana08.00 Apertura La Caffetteria di Land, con prodotti freschi e km 0 degli agricoltori COLDIRETTI09.30 Apertura Info Point di LAND per informazioni sul progetto e prenotazioni delle attività laboratoriali del giorno10.30 – 11.00 SHIATSU: Introduzione e presentazione dello Shiatsu come tecnica di trattamento manuale che affonda le proprie radici nelle tradizioni orientale.11.00 – 17.00 SHIATSU: trattamenti shiatsu a cura degli operatori dell’associazione culturale “La Via dello Shiastu”. Durata circa 40 minuti.(Per prenotazioni rivolgersi all’Info Point).10.00 – 13.00 “Laboratorio di Ceramica”: laboratorio di modellazione della ceramica mediante la realizzazione di un oggetto funzionale. Adatto ai bambini dai 4 anni in su. Attività a cura di Elisa Cucinotta.(Per prenotazioni rivolgersi all’Info Point).10.00 – 13.00 Face Painting: Rosalba di Cartunia trasformerà i vostri bambini in supereroi, animali, principesse e tutto ciò che desiderano attraverso la magia del trucco del viso. (Per prenotazioni rivolgersi all’Info Point).12.00 – 13.00 Drum Circle: DRUM CIRCLE - l’attività musicale a cura della Dottoressa Romina Adorno - in arte Romina Pincha - in cui adulti e bambini si riuniscono in cerchio suonando percussioni e tamburi di vario genere.Attività adatta a tutti dai 4 anni in su. (Per prenotazioni rivolgersi all’Info Point).14.30 – 17.00 Caffè, Thè, Cioccolato: scegliete la vostra bevanda e noi vi faremo degustare buonissimi biscotti con tutti prodotti proveniente dal mercato KM o della COLDIRETTI.17.30 – 18.30 Le arance D’ORO: Spettacolo teatrale con attori e burattino tratto da una fiaba di Luigi Capuana. Adatto a tutte le età. Spettacolo a cura di Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata. Biglietteria presso l’Info Point di Land. Adulti 5 euro, bambini 3 euro e ingresso libero sotto i 4 anni d’età. Non si prendono prenotazioni.20.30 – 23.30 SUNDAY SWING SUNDAY con Enzo Mercuri e la sua coinvolgente scuola di ballo Sicilyinswing. Ingresso con ticket.Programma in fase di definizione, potrebbe subire cambiamenti.