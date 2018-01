di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, l’equipaggio della “gazzella” entrando in Via delle Finanze ha visto da lontano i due confabulare con altri extracomunitari. Decidendo di sottoporli a controllo i militari si sono avvicinati notando distintamente che i due, accortisi della loro presenza, hanno gettato per terra una busta.di hashish ed alcuni grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza. Nella stessa giornata, i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Vincenzo Zuccarello, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.proprio tra Via Alogna e Via Cotone intervenendo al momento opportuno dopo che il pusher aveva piazzato ad un cliente la dose in cambio di denaro. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 9 dosi di marijuana nonché dei 10 euro incassati dalla precedente cessione della droga. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.