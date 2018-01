, attraverso carte lievi, stropicciate rimesse in forma, dà forma alla fragilità dei ricordi, alla consapevolezza di quanto siano a tratti effimere le cose che ci attraversano e dalle quali ci lasciamo attraversare. Eppure forti e prepotenti da vivere nella memoria. E lo fa nella sua mostra fotografica, "In Sicilia non si butta niente", inaugurata nei giorni scorsi presso 2LAB, - piazza Duca di Genova, 23 Catania -.piccole cose - dichiara Giovanna Brogna/Sonnino - quelle piccole cose che, scriveva Katherine Mansfield (anche lei isolana), “non dobbiamo abbandonare, altrimenti si scoloriscono”, facendo perdere senso a tutta la realtà. Sono immagini prese quando non stavo in Sicilia e scattavo cercando non perdere quegli attimi che si sarebbero potuti sparirenella memoria. Forse il senso della mostra è quello di dare a chi la guarda,siciliano e no, la possibilità di ritrovare frammenti di sensazioni comuni perché, se come dice Sciascia,molti artisti attraverso la particolarità della Sicilia hanno raggiunto l’universalità, il tentativo sarebbe quello".di depurazione dei ricordi, di alleggerimento dalla loro caparbietà esigente, per trattenerne quanto basta, il giusto che serva per andare avanti e collezionare esperienze nuove e nuovi ricordi - scrive Daniela Vasta nella sua presentazione -. Il fascino di queste immagini risiede anche nel fatto che esse ci catturano in un racconto passato e allo stesso tempo presente e che non sciolgono fino in fondo il dubbio che l’autrice sia riuscita a liberarsi definitivamente dalla malìa della nostalgia.per il progetto CHIARMASTRAMMA - SAVE THE ELEPHANTS, un cortometraggio di Giovanna Brogna/Sonnino con Lucia Sardo protagonista. Lucia Sardo, attrice, regista e autrice, si forma nel Teatro di Ventura, gruppo di ricerca teatrale a Treviglio (BG). Nel 1980, insieme ai suoi compagni, fonda l’Istituto di Cultura Teatrale a Santarcangelo di Romagna di cui per diversi anni dirige e organizza il Festival del Teatro di Strada, festival sperimentale fra i più importanti d’Europa. Con gli spettacoli di cui è autrice gira nei più prestigiosi festival e teatri europei. Al cinema è stata diretta, tra gli altri, dai registi Carlo Lizzani, Giuseppe Tornatore, Aurelio Grimaldi, Maurizio Sciarra, Carlo Verdone, Antonio Albanese, CatrinMcGilvray, Marco Tullio Giordana, Anne Riitta Ciccone, Fulvio Bernasconi, Franco Battiato, Marco Amenta, Marianna Sciveres, Pasquale Scimeca, Ficarra e Picone, Roberta Torre, Manuel Giliberti e Giorgia Farina. Grazie a I Cento Passi, film vincitore del Leone d’Argento, candidato al premio Oscar come miglior film straniero, viene candidata al Premio Nastro d’Argento.si trasferisce a Roma dove lavora per la RAI e realizza servizi e documentari. Dal 1992 con Mathelika e Drifting Pictures, è autrice di una serie di film e docufilm, con cui ha ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero: Nastro d’argento, Brooklyn Film Festival, Torino Film Festival. Come fotografa ha esposto i suoi lavori in numerose mostre personali e collettive. Dal 2003 vive e lavora a Catania. (https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanna_Sonnino)La mostra sarà visitabile fino al 25 gennaio. ORARIO DI APERTURA: Tutti i pomeriggi dalle 18.00 alle 20.00