Così ha deciso il gup di Catania Pietro Currò su richiesta del pubblico ministero Magda Guarnaccia. Richiesta a cui si erano associati anche i legali di parte civile, Enzo Iofrida e Goffredo D'Antona, nominati dalla famiglia della vittima. L'Asp di Catania, citata come responsabile civile, si è costituita con il legale Giovanni Milana. L'imputata, assistita dall'avvocato Rosario Pennisi, è accusata di non aver tempestivamente diagnosticato la patologia di Gulisano, giunto in ambulanza da Riposto, e di non aver seguito quindi i protocolli terapeutici previsti in questi casi.E' il medico legale Veronica Arcifa, nominata consulente dalla Procura di Catania, a ricostruire le tappe che avrebbero portato al decesso di Antonino Gulisano. Il 48enne, colto da malore nella propria abitazione di Riposto, giunge in ambulanza al nosocomio acese alle 14 e 49, stando a quanto riportato nel registro ospedaliero. L'uomo lamenta dolori al torace e formicolio al braccio sinistro. Gli viene assegnato un codice giallo. Tutto lascia pensare ad i primi sintomi di un infarto. Due ore dopo, infatti, Gulisano viene colpito e ucciso da un arresto cardiorespiratorio. Sono due inizialmente i medici iscritti nel registro degli indagati ma la consulenza medico legale dell'accusa scagiona una delle due dottoresse, per la quale la pm chiede e ottiene l'archiviazione. Per la Procura invece ci sarebbero responsabilità nella condotta tenuta da Rosaria Patamia, che avrebbe proceduto addirittura alla visita di un paziente giunto successivamente a Gulisano e con lo stesso codice giallo.