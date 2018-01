I Carabinieri della Stazione di Acireale, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza il 35enne Emanuele Palermo di Aci Catena, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info-investigativa ha condotto ieri sera i militari in un casolare di via Federico de Roberto ad Aci Sant’Antonio luogo in cui, attendendo pazientemente la presenza dell’uomo, sono entrati eseguendo una perquisizione. I militari hanno scovato e sequestrato un kg

di “marijuana”, del valore al dettaglio di oltre 10.000 euro; 4 bilancini elettronici di precisione e vario materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.