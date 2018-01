Dispositivo di sicurezza messo a punto per garantire ordine pubblico durante le due tappe programmate nel pomeriggio. Il primo appuntamento è stato agli orti urbani. Il Capo dello Stato è stato accolto dalle massime autorità cittadine, tra i presenti anche la Ministra Anna Finocchiaro e il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Ad accogliere Sergio Mattarella anche gli studenti delle scuole di Librino che hanno suonato in onore del Presidente. Il Capo dello Stato ha anche incontrato Stefano Curcuruto, rappresentante di Briganti di Librino. "Siete il punto di riferimento di questo quartiere", ha detto il Presidente.Le autorità hanno atteso il Presidente davanti al nosocomio dove è stata svelata la targa intitolata all'ex presidente Carlo Azeglio Ciampi. In prima fila tutti i sindaci della Città metropolitana. Non ha preso la parola il presidente Mattarella. Sono stati il sindaco Enzo Bianco e il Presidente della Regione Nello Musumeci a ricordare la figura dell'ex presidente Ciampi rappresentato sul palco dal figlio Claudio. Ciampi negli anni '90 quando Enzo Bianco era sindaco e Nello Musumeci Presidente della Provincia venne a Catania due volte, una delle quali in occasione del terremoto che ha colpito i paesi etnei. I due amministratori hanno ricordato la vicinanza del presidente Ciampi alla città etnea e l'affetto ricambiato da parte degli abitanti.- “La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un importante segnale di attenzione per una comunità che ha bisogno di sentire la presenza delle istituzioni”. Lo afferma il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta. “La volontà del presidente Mattarella di incontrare un rappresentante della squadra di rugby I Briganti, la cui sede è stata di recente bersaglio di un attentato incendiario, è un gesto di grande attenzione per i giovani atleti e per i volontari che da anni lavorano nel quartiere per sottrarre i ragazzi all’influenza della criminalità organizzata”, continua Berretta. “Librino sta giocando una partita decisiva per uscire dal degrado e tutti noi dobbiamo aiutare il quartiere a vincere questa sfida”, aggiunge il deputato del Partito Democratico. “Un plauso all’amministrazione comunale che ha deciso di intitolare un viale del quartiere a Carlo Azeglio Ciampi, un presidente sobrio e autorevole che ha lasciato un segno nella storia della nostra Repubblica”, conclude l'esponente del PD.