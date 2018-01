Le indagini si incrociano con alcune intercettazioni dell'inchiesta Gorgòni della Dia che l o scorso novembre ha svelato le presunte infiltrazioni mafiose in alcuni appalti dei rifiuti. Sullo sfondo sempre il clan Cappello- Bonaccorsi e il figlio di Pippo U Caruzzeri, finito al 41bis dopo il blitz Penelope . I gemelli Fabio e Luca Santoro nel mirino della Dda sono intercettati. E non può mancare il commento agli arresti dello scorso gennaio e gli effetti sugli equilibri della cosca. Il clan è completamente decapitato e Cicco Salvo - forte del suo legame di sangue con Massimo Salvo - pare comportarsi da "cane sciolto". Le cimici registrano i gemelli Santoro mentre discutono e criticano "le iniziative intraprese dal Francesco Salvo - scrive il Gip nella convalida dell'arresto - nella gestione di attività illecite" per conto del clan Cappello-Carateddi.Ciccio Salvo avrebbe tenuto i rapporti con le altre cosche. I gemelli Santoro si lamentano infatti che il fratello di Massimiliano Salvo sarebbe andato addirittura a risolvere una questione relativa alla gestione di alcuni parcheggi con esponenti della famiglia Nizza. Clan rivale dei Cappello soprattutto per lo spaccio di droga. Per i fratelli Santoro insomma Ciccio Salvo "giovane e inesperto, non poteva sentirsi autorizzato a spendere il nome dei Cappello". Pare dunque che il fratellastro del boss al 41bis avrebbe forse oltrepassato i limiti.Il racconto della vittima chiude il cerchio. A quel punto la Dda emette il fermo per Francesco Salvo che però appena sente bussare alla porta e capisce che lo stanno cercando per arrestarlo scappa. E dà prova di doti circensi. Infatti fugge arrampicandosi sui tetti. Tutto inutile perché i poliziotti riescono ad acciuffarlo. Lo trovano "rannicchiato all'interno di un'intercapedine" dell'abitazione vicina. Rivelazioni della vittima, cimici, intercettazioni e pericolo di fuga. Un apparato indiziario che fa aprire le porte del carcere per Cicco Salvo. Intanto per il fratello è arrivata al 41bis l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'udienza davanti al Tribunale del Riesame - dopo il ricorso dei difensori di Massimiliano Salvo, gli avvocati Giorgio Antoci e Davide Giugno - è stato rinviato al 23 gennaio.