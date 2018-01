Per curare un forte dolore toracico e fitte dovute ad una bronchite, un medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale 'Santa Marta e Santa Venera' di Acireale avrebbe somministrato ad una donna che era stata operata per menigioma con ricostruzione della teca cranica e che era stata sottoposta ad una terapia stereotassica un farmaco controindicato in questi casi e che avrebbe causato alla paziente gravi conseguenze. Lo afferma il Codacons, al quale la donna si è rivolta per presentare un esposto alla Procura della Repubblica per lesioni personali colpose in ambito sanitario attraverso il dirigente dell'Ufficio Legale Regionale dell'associazione, l'avvocato Carmelo Sardella.

. Giunta a casa avrebbe accusato capogiri, tremori, perdita della percezione spaziale e dell'equilibrio, impossibilità alla deglutizione, rialzi pressori, tutti sintomi che l'indomani sono aumentati tanto da farla riaccompagnare nell'Ospedale di Acireale. Al triage - sottolinea il Codacons - si sarebbero resi subito conto della situazione e avrebbero sottoposto la donna ad una terapia reidratante. La paziente sarebbe stata poi dimessa senza terapia nonostante la pressione alta e ancora oggi sarebbe costretta a seguire una terapia ed a convivere con improvvise perdite di percezione spaziale e dell'equilibrio, rialzi pressori, tremori e mancamenti. (ANSA).