“Le proposte dell’amministrazione comunale sono virtuali e invece di dormine in auto, in qualche ufficio o in un garage abusivo preferiamo stare qui – continuano – sotto gli occhi di tutti”. Il braccio di ferro tra amministrazione e occupanti della Cattedrale continua.

“Abbiamo letto sui social le proposte dell’amministrazione – ripetono dalla Cattedrale – ma nessuno è venuto da noi e quindi non sappiamo se siano vere o no”.

Il 10 gennaio scorso la senatrice Ornella Bertorotta ha chiesto ufficialmente un accesso agli atti per verificare le domande di assegnazione degli alloggi negli ultimi 10 anni con tutti gli ammessi e gli esclusi, i decreti e le ordinanze di assegnazione e l’avvenuta consegna.

“Le graduatorie, i principi di assegnazione, i verbali e le domande non si trovano sul sito del Comune ed è per questo che abbiamo richiesto un accesso agli atti immediato – dice la senatrice Bertorotta – è una vergogna che delle famiglie che vivono una condizione di disagio enorme siano ancora lì in Cattedrale da quasi due mesi”.

Le famiglie che in questo momento si trovano dentro la chiesa hanno scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi sarà in visita a Librino per accendere i riflettori sul loro dramma sociale e umano.

“Sono già li, tutti a togliere spazzatura e a mascherare il degrado, piantando ciclamini e potando alberi.

Sembra che la nostra periferia, torni ad esistere solo quando arriva un big della politica", si legge nella missiva. "

Le volevamo dire che tutto quello che vedrà a Librino quel giorno, sarà solo un bel teatrino creato ad arte da qualcuno per fare bella figura”, scrivono gli occupanti che chiedono a Mattarella un incontro. "

La vera Librino è fatta da palazzine con centinaia d'appartamenti vuoti, mai assegnati.

È fatta da famiglie disperate, costrette ad occupare la Cattedrale, solamente per farsi ascoltare. - si legge-

È fatta di gente che dorme in sottoscala o in squallidi garage con bambini.

La vera Librino è l'umiliazione di tante famiglie che non hanno mai avuto la possibilità di avere voce".

Parlano così gli uomini e le donne che da quasi due mesi dormono in Cattedrale.Così domenica scorsa il Velo della Santa Patrona ha iniziato la sua Peregrinatio nella diocesi etnea e ad accompagnarlo fuori dalla chiesa c’erano loro, i disagiati della Cattedrale.