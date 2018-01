la nuova strada intitolata a Carlo Azeglio Ciampi. per poi concludere la serata al Teatro Massimo Vincenzo Bellini per assistere alla prima de Le Rondini di Puccini. Un giro non particolarmente ampio, quello che farà il Capo dello Stato ma che impegnerà per tutto il giorno gli uomini delle forze dell'ordine preposti alla sicurezza.e la sicurezza; in Questura si sono inoltre svolti numerosi tavoli tecnici dai quali è scaturita l'ordinanza del Questore su sicurezza e ordine pubblico. A Librino, sarà impossibile percorrere le strade da cui passerà il corteo presidenziale, in particolare il viale Moncada. Un divieto esteso anche ai giornalisti che, infatti, non potranno assistere a entrambi gli eventi per l'impossibilità di spostarsi agilmente dall'uno all'altro.e gli spettatori controllati con i metal detector. Lungo la via Michele Rapisardi, sarà invece impedito ai titolari dei locali di montare i tavolini all'esterno. Nessun particolare accorgimento, invece, sembra sia stato preso per quanto riguarda la viabilità del centro storico: nessuna via sarà chiusa, ma sarà inibita la sosta in piazza Duca di Genova, per consentire il parcheggio delle auto blu.