All’interno del cassone del Fiat Daily Iveco, erano accatastate 310 batterie al piombo, alcune di grosse dimensioni, altre leggermente più piccole. I tre occupanti, tutti palermitani, sono stati identificati per B.G. di anni 27; P.G. di anni 23 e C.G. di anni 26, con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli immediati accertamenti hanno permesso di stabilire che 70 batterie erano di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana e 45 erano di proprietà dei gestori telefonici WindTre e Vodafone, essendo state trafugate dai ripetitori: tutte sono state restituite agli aventi diritto. Per le alte batterie industriali rinvenute, sono ancora in corso accertamenti allo scopo di verificarne la proprietà.Chi avesse subìto un furto di batterie industriali, del tipo di quelle sequestrate e mostrate in foto, potrà rivolgersi alla Sezione Polizia Ferroviaria di Catania (tel. 0957349511), per il riconoscimento e l’eventuale restituzione, portando la denuncia di furto al seguito.