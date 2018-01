Oggi è arrivata la sentenza della Terza Corte d'Appello che ha quasi in toto confermato il verdetto del Gup Alessandro Ricciardolo. Confermate le condanne per i due vertici del gruppo mafioso:, genero dell'anziano boss Pippo. Per i due la pena da scontare è di 9 anni e 4 mesi. Condanna confermata anche le nuove leve del gruppo dei Santapaola:, 7 anni e 3 mila euro di multa, e5 anni e 1800 euro di multa.difeso dagli avvocati Enzo Trantino e Salvo Pace. Completano il collegio difensivo gli avvocati Maria Catena Marano, Francesco Sanfilippo e Pino Ragazzo. Anche la Pg Sabrina Gambino al termine della requisitoria aveva chiesto alla Corte d'Appello l'assoluzione per Ferrari e la conferma della sentenza di condanna per gli altri imputati.L'indagine della Guardia di Finanza ha permesso di cristallizzare una vera e propria mappa delle attività commerciali sottoposte ad estorsione. Tutti negozi e locali del centro. Chi non si piegava al volere dei boss della Stazione erano destinatari di veri e propri pizzini con minacce esplicite. E dove si poteva evincere chiaramente che i soldi sarebbero andati a finire alla famiglia Santapaola- Ercolano. Il 25 novembre del 2015 scatta il blitz delle forze dell'ordine che smantellano il gruppo criminale che nei vari anni è stato più volte colpito da diverse retate sempre della Guardia di Finanza di Catania. Benedetto Zucchero aveva appena ereditato il ruolo di reggente e stava riorganizzando gli affari illeciti. L'inchiesta della Dda permette di ricostruire anche la "pianta organica" del gruppo della Stazione: con diverse squadre operative specializzate in rapine ed estorsioni. I soldi finivano nelle tasche di Zucchero che una parte li versava nella cassa comune e l'altra parte la utilizzava per gli stipendi dei soldati e anche per il mantenimento delle famiglie dei detenuti. A blindare l'inchiesta anche le rivelazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Amore, condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi di carcere e 6 mila euro di multa.