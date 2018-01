CATANIA - È cominciata alla grande la stagione di Telesiculissimi il fortunato programma televisivo condotto dallo showman Ruggero Sardo e prodotto da Primamusica. Un mix perfettamente dosato di comicità, varietà, attualità ed ironia, un circo intelligente e mai volgare dove il ritmo quasi forsennato dei cambi scena è il vero leit motiv di ogni puntata. Anche quest’anno in onda in prima serata su Video Regione emittente regionale sempre più forte e prestigiosa fiore all’occhiello del gruppo Minardo che negli ultimi anni ha investito con intelligenza e lungimiranza attestandosi come uno dei primari gruppi editoriali del sud Italia che permette alla trasmissione di essere vista oltre in Sicilia anche in Calabria,Campania,Lazio e Isola di Malta.

Con Giovanni Di Prima ormai da anni abbiamo scelto di fare la Tv che ci piace e che grazie al cielo piace sempre di più anche al pubblico”.

divertente mai volgare, ci piace pensare nel dettaglio a tutto ed entrare nelle case dei telespettatori facendoci accogliere da un sorriso ma cercando sempre di suscitare una riflessione.totalizza migliaia di visualizzazioni e che raggiunge anche il pubblico che non può vedere la trasmissione in Tv in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio ed isola di Malta. In ogni puntata anche un “artista nazionale” che si racconta nell’intervista di Ruggero Sardo in una conversazione sempre molto piacevole e ricca di sorprese.o, ai quali quest’anno si sono aggiunti Mago Normal, Chicco Pitrelli, i Ma.Va. e Dandy Danno e Diva G. Moltissime anche le attrazioni del programma con Mino Cassano, Mister T, Mago Clark ed i tanti opinionisti come il sindaco della bellezza Michele Maccarrone, la professoressa Marinella Fiume, l’imprenditrice Roberta Mezzasalma che di puntata in puntata commentano ciò che accade in studio con ironia e divertimento. Brava e simpatica la “Manu” ovvero Manuela Santanocita che oltre ad essere anima della redazione scova sul web notizie e destinazioni assurde tutte da ridere ma rigorosamente vere. Colonna sonora affidata alla Movida Small Orchestra diretta dal maestro Francesco Greco con la splendida voce di Giada Carcione ed il contributo dei maestri Giuseppe Compagnino e Vincenzo Minacapilli.per Primamusica - ma grazie al contributo di grandi professionisti tra i quali spicca il nostro regista Fabio Badalà riusciamo a realizzare un prodotto di grande qualità molto apprezzato dal pubblico.professionalità come il direttore di produzione Massimo Nicotra ed i ragazzi di AG System guidato da Angelo Zizza e Giorgio Intelisano che curano la fonica e le strutture di tutti i nostri eventi più prestigiosi garantendo enorme qualità”. “Complimenti a tutti e buona visione in prima serata su video regione e fb con Telesiculissimi la Tv intelligente che diverte e fa riflettere”, conclude Sardo.