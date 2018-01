Con loro anche Giuseppe Amato, editore di LiveSicilia, che ha lanciato I Lowedding, il nuovo periodico sui sogni delle spose diretto da Donata Agnello.

tutti, giornalisti, blogger e si conferma la fiera più amata e attesa dai futuri sposi: 300.000 quelli che hanno detto ‘Sì’ in questi anni. Ci piace dare un senso alle cose. Vogliamo dare dei contenuti, vogliamo incuriosire, istruire, dare uno strumento per fare cultura nell’ambito del matrimonio e permettere, quindi, di scegliere i fornitori con maggiore consapevolezza e preparazione. La nostra forza è fatta da dieci persone in cui convergono importanti esperienze nel campo dell’organizzazione dei grandi eventi. Fare fiera non è mettere solo insieme degli stand, ma avere e dare una visione di marketing, anche territoriale, riconoscibile, capace di generare indotto positivo. Prima, durante e dopo il salone. Per questo motivo le nostre fiere non sono solo esposizione ma sono anche iniziative, show spettacoli con i migliori professionisti del wedding e del design che per l’occasione si mettono a disposizione a ‘tu per tu’ con le coppie”. “Il tandem con la èxpo si conferma fruttuoso e strategico per chi come me ha deciso di mettere a sistema l’intero comparto matrimoniale sul web”- ha affermato Aurelio Trubia di Madisì. “Non potevamo che presentare a Sposami, che rappresenta l’eccellenza e lo stile nel settore fieristico, il nostro nuovo ed elegante magazine I Lowedding. Entriamo nel matrimonio con una formula innovativa pensata per offrire contenuti diversi e guardare in modo trasversale le nozze” - ha dichiarato l’editore Giuseppe Amato.

E’ ancora possibile scaricare l'invito omaggio per entrare gratis in fiera dal lunedì al sabato sul sito www.sposamiexpo.it.

una diretta streaming trasmessa, non solo sul sito www.sposamiexpo.it, ma anche fuori il centro fieristico, che ha “paralizzato” il traffico per la bellezza dello spettacolo. In programma sino a domenica 21 gennaio, l’evento fieristico ha aperto le proprie porte ad un pubblico delle grandi occasioni svelandosi in tutte le sue novità.presenti: l’europarlamentare, e l’assessore regionale alle infrastrutture,, delegato dal presidente della Regione,Catering, a deliziare ulteriormente tutti i presenti una speciale torta “griffata” Sposami, una delizia del maestro Pasticcere Vincenzo Cinardo per Villa Ester Eventi. Bollicine, sigari personalizzati "sposami", cioccolata e distillati offerti da Eventi Slow Smoking, le note retrò di Sikula Retrò e poi il via ufficiale a tutte le attività della Fiera, con l’esposizione, il Salotto Eventi, scenografato da Carlotta Patti con il “verde mediterraneo” di Piante Faro e l’Area “Wedding Taste”.A partire da 39.700 euro di premi che andranno alle coppie che decideranno di mettersi in gioco nei Concorsi La Coppia Perfetta e Il Matrimonio Perfetto. E’ questa la più grande novità. Il Camper dell’Amore è diventato già un must nel campo del marketing. E poi, novità cool del Salone, triplicati i momenti sfilate Sposo/Sposa/Cerimonia 2018/2019. Le immancabili conferme sono i nostri storici giochi: oggi non perdetevi Wedding Cake Show, i maestri pasticcieri realizzeranno dal vivo una wedding cake sotto l’occhio attento della giuria tecnica, l’associazione Duciezio. E poi sempre attivi i giochi Wedding Cake Party, Wedding Photo Gallery e Wedding Design Award. A grande richiesta, torna il Wedding Taste, la sala degustazione dove le coppie potranno prenotare la “prova menù” di nozze. Il progetto, ideato da èxpo e Blu Lab Academy con Electrolux Professional - AGM Professional, CTA Soluzioni e il supporto di AIS e AIC Sicilia, si conferma uno dei “piatti forti” di questa edizione."Sì, è un progetto destinato a svilupparsi ulteriormente. E’ l'insieme degli eventi, distribuiti in diverse zone di Catania, che avvengono in corrispondenza dello storico Salone delle Ciminiere: un party a tema “fuoco” con il media partner I Lowedding e sofisticati percorsi di design con l’aperitivo glamour di Spazio Design, sono solo alcune delle iniziative collaterali che porteranno Sposami “fuori salone”."Ho avuto il privilegio di dirigere, per 7 anni, un centro fieristico e ogni volta che torno alle Ciminiere, da 14 anni ormai, sento forte la certezza che il nostro lavoro sia allineato ai più alti standard nazionali ma anche l’amarezza di sapere che il valore turistico ed economico del settore fieristico non è ancora stato recepito pienamente dalle istituzioni. Per questo stiamo lavorando ad un ambizioso progetto che garantisca l’intero comparto fieristico e congressuale e il suo immenso indotto sul territorio".