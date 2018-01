Gianpiero Vasta della Cgil Slc , Antonio D'Amico, segretario regionale Fistel Cisl e Bernardo Cammarata della UGL Chimici.

aziende del sud, in Sicilia, si prospettano nuovi tagli di personale nel settore delle cartotecniche. E' la volta di CIPI, marchio noto a livello internazionale, con sede produttiva a Catania. Le organizzazioni sindacali hanno ricevuto comunicazione informale da parte dell'imprenditore Rosario Circo”.

– si legge in una nota –passaggi di proprietà tra la vecchia Seat Pagine Gialle e la famiglia Circo, rientrata definitivamente nel marzo del 2014, a seguito di una ristrutturazione che ha comportato il licenziamento del 50% del personale in forza a Catania. “Sono stati anni difficili e densi di sacrifici, anche economici, per i dipendenti della sede catanese. Con un fatturato in aumento del 40% rispetto al 2016, oggi l'azienda esprime cordoglio per una ‘”. Proseguirà però “l'attività commerciale della sede centrale milanese e il lavoro di personalizzazione verrà principalmente eseguito all'estero. Siamo, di nuovo, di fronte ad un gravissimo tentativo di delocalizzazione - evidenziano - che vedrà 53 famiglie siciliane da domani senza lavoro. In attesa di ricevere le comunicazioni ufficiali di avvio della procedura, le organizzazioni sindacali presenti in azienda dichiarano che verranno messi in atto tutti i mezzi di contrattazione e di mobilitazione indispensabili per mantenere inalterato il perimetro occupazionale della sede catanese”, concludono.