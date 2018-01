della via sono comparsi affissi alcuni manifesti inerenti la festa di Sant’Agata. Peccato che lì non sarebbe però possibile “appiccicare” manifesti di alcun tipo. Un particolare che non è sfuggito al vice presidente vicario del Comune di Catania, Sebastiano Arcidiacono che non ha esitato a pubblicare un post su facebook per documentare il fatto.abusivamente il programma di Santa Agata. D'altronde il presidente del comitato è il vicesegretario regionale del Pd”.dei festeggiamenti agatini nonché braccio destro del sindaco Enzo Bianco e vice segretario regionale del Pd. Non è la prima volta infatti che il vicario si scaglia contro Marano, ritenendo che il suo incarico all’interno del comitato sia stato assunto in violazione dello Statuto. Per Arcidiacono, non sarebbe cioè ammissibile che il dirigente di un partito assuma anche il ruolo di vertice di un comitato appositamente istituito per la festa dei fedeli. “Come devoto sono sconcertato: i festeggiamenti agatini non possono finire in mano ai politicanti e ai partiti”, ha aggiunto infine.