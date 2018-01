commedia di Pirandello I, derivata dalle novelle “La verita'” e “Certi obblighi”, rappresentata la prima volta il 27 giugno 1917 a Roma. Lo spettacolo vede l’attoredoppiamente coinvolto sia come regista sia come protagonista e straordinario interprete di uno dei personaggi più emblematici della drammaturgia di Luigi Pirandello: Ciampa.concepito affinchè fosse interpretato del famoso attore Angelo Musco. Quest’ultimo avrebbe voluto un’opera assolutamente comica, invece l’autore si concentrò sui temi a lui più vicini: quello della maschera, della pazzia, dell’anticonvenzionalità. L’opera fu, quindi, una riflessione lucida e drammatica sul paradosso dell’esistenza umana. L’incomprensione tra l’autore, che Musco era solito chiamare il Professore, e l’attore produsse una versione ridotta in siciliano, che si conservò breve anche nella successiva trasposizione in italiano. La commedia è, infatti, di soli due atti, che Pirandello dovette integralmente riscrivere, avendone smarrito il manoscritto originale. Il pubblico, ancora oggi, ride e si diverte molto, soprattutto durante il primo atto ma, come sempre accade nelle opere di Pirandello, ad un certo punto gli accadimenti, prendono una piega inaspettata. Durante la rappresentazione, infatti, si comprende che il personaggio che soffre più atrocemente, non è, come poteva sembrare all’inizio, l’offesa Beatrice (Carmela Buffa Calleo), venuta a conoscenza del tradimento del marito, il Cavaliere Fiorica, personaggio continuamente nominato, ma che non si presenta mai in scena, con la moglie di un suo sottoposto, lo scrivano Ciampa (Miko Magistro), ma proprio quest’ultimo, che aveva sempre saputo di tale relazione. Ecco ancora un tema caro a Pirandello: la dicotomia fra ciò che è e ciò che sembra. Ciampa, apparentemente grottesco, è in realtà straziante, ma soprattutto è il più moderno degli eroi pirandelliani, schiacciato da una vita umile, consapevole di essere in una condizione di evidente inferiorità sociale, lacerato tra l’amore per la moglie e il senso dell’onore, tra il sapere e il dissimulare, tra l’essere e il fingere. Ciampa sa di essere cornuto, ma ama la moglie e non vuole perderla. Nella società borghese dell’epoca “certe cose” si potevano anche fare, ma con la massima discrezione ed assolutamente non dovevano essere rivelate, a meno che, chi le avesse fatte, non fosse stato un pazzo, uno che portasse sul capo Il berretto a sonagli. Ecco che Ciampa, sul finale, proporrà questa salvifica soluzione a Beatrice e gliela presenterà così: «Niente ci vuole a far la pazza, creda a me! Gliel’insegno io come si fa. Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza!".Carmela Buffa Calleo; La signora Assunta La Bella, sua madre / Agata Montagnino; Fifì La Bella, suo fratello/ Daniele Bruno; Il delegato Spanò/ Francesco Russo; La saracena / Lucia Portale; Fana, serva della signora Beatrice/ Irene Tetto; Nina Ciampa, giovane moglie di Ciampa / Eleonora Sicurella.molti anni di stretta collaborazione -quasi un sodalizio- con l’attore catanese Miko Magistro. Tanti gli spettacoli che lo hanno visto come protagonista di successo, tra i quali ci piace ricordare: Annata ricca, San Giovanni decollato, Pensaci Giacomino, l’Altalena, Vino Amori e Pizzicori, fino ad arrivare alla Stagione in corso che lo ha già visto come protagonista, assieme a Tuccio Musumeci e Guia Jelo nello spettacolo inaugurale: “ Il Cavaliere Pedagna” di Luigi Capuana, subito dopo nelle vesti di Nino Martoglio nel Musical “ Carosello Siciliano” per la regia di Antonello Capodici e che ancora lo vedrà, stavolta nel doppio ruolo sia di regista dello spettacolo che protagonista e straordinario interptete di uno dei personaggi più emblematici della drammaturgia di Luigi Pirandello: il Ciampa de “Il berretto a sonagli”.Belpasso ed il Metropolitan di Catania, vedrà ancora tra i protagonisti: Giovanna Criscuolo nella Commedia farsesca “Un tranquillo pomeriggio di follia”, a Febbraio, Lorella Cuccarini nel Musical “La Principessa di Ghiaccio”, a Marzo, Raimondo Todaro nella Commedia Musicale “ Il Grande Gershwin”, per concludersi tra fine Aprile ed inizio Maggio con la commedia dialettale “ La Giara” per la regia di Mario Sangani ed in fuori abbonamento con il Musical-Operetta “ La Duchessa di Chicago” con Umberto Scida e la Compagnia Teatro Al Massimo di Palermo.