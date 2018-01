Precari Bellini, fermato "momentaneamente" lo sciopero

La nota sindacale a firma di Antonio Santonocito: "Premesso Che non nostra nota del. 02/01/2018 Prot. 01 sp 18 è stato proclamato uno sciopero dei lavoratori del Teatro Bellini di Catania a partire dal 13 c.m. per protesta per un accordo sindacale parzialmente rispettato, per la mancata risposta alla stabilizzazione dei lavoratori precari da decenni ( legge Madia) e per mancato riscontro all’accesso civico Art. 5 D.L. n. 33 del 14 marzo 2013 del 19/11/2017; Preso atto della nota della Prefettura di Catania che convoca le parti in indirizzo per le ore 11 di Lunedi 15 Gennaio. Con la presente si sospende lo sciopero proclamato rimanendo in fiduciosa attesa dell’incontro previsto. Qualora il 15 Gennaio non si dovesse addivenire ad una soluzione soddisfacenti alle richieste dei lavoratori lo sciopero, giusta proclamazione del 02/01/2018, sarà attuato dal 17 Gennaio in poi".