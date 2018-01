I Carabinieri sventano furto con spaccata a Misterbianco

quando, grazie alla telefonata al 112 di un cittadino, la centrale operativa del comando provinciale di Catania, ha allertato la pattuglia della tenenza di Misterbianco. I militari giungendo immediatamente sul posto hanno costretto i criminali a fuggire a bordo di due autovetture, lasciando per terra il bancomat appena rubato. I mezzi utilizzati per la spaccata, rubati a Biancavilla il 5 gennaio scorso, sono stati sequestrati per essere esaminati dagli esperti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Catania mentre sono attive le ricerche dei componenti del commando.