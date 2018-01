un incendio doloso ha distrutto la Club House dell'Associazione I Briganti e la Librineria. Il Sindaco, accompagnato dagli assessori alla Legalità e a Librino Rosario D'Agata e alla Cultura Orazio Licandro e da Orazio Arancio, uno dei delegati allo Sport, è stato accolto dal presidente dei Briganti Stefano Curcuruto."Li ho visti molto provati - ha sottolineato Bianco - perché l'incendio ha distrutto il luogo per loro più importante, quello che custodiva la loro memoria. Ho detto loro di tenere duro perché hanno fatto un magnifico lavoro riconosciuto in tutta la nostra città e perché l'Amministrazione intende dare sostegno incondizionato alle forze vive del quartiere".Quest'ultima, con una convenzione, nel maggio del 2015, ha concesso per sei anni il San Teodoro all’Associazione per scopi sportivi, culturali e aggregativi."Partiremo immediatamente - ha detto il Sindaco - con la ricostruzione della Club House: ho dato disposizione agli uffici tecnici di elaborare subito un progetto. Mi dicono che c'è bisogno di rifare il tetto e di consolidare le strutture portanti che comunque hanno resistito. Secondo le prime stime con 150-160 mila euro ce la dovremmo fare. Ho già dato disposizioni per trovare le risorse. Contemporaneamente provvederemo a completare anche il terreno di gioco del San Teodoro, così come mi ero impegnato a fare, in modo che questa struttura sia completata nel più breve tempo possibile e fruibile in ogni sua parte"."pieno di libri a disposizione dei ragazzi di questo quartiere: questa è la risposta che la città intera deve dare a chi ha compiuto quest'atto: contro i pazzi criminali, tolleranza zero"."Insomma - ha concluso Bianco -, se il tentativo era quello di intimidire, la nostra risposta è che continuiamo tutti insieme con più forza e con più determinazione di prima. Come abbiamo fatto con il Palazzo di Cemento, strappato alla criminalità mafiosa, andiamo avanti per la nostra strada. Intanto dobbbiamo continuare a investire, nel medio e nel lungo periodo, sulla cultura dei ragazzi: finalmente Librino ha una scuola superiore, avrà tra poco altri Orti urbani, avrà un ospedale e tante altre strutture, compreso il rinnovato San Teodoro".